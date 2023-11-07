МТС согласилась снять плату за раздачу интернета
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что МТС, единственный оператор, который был не согласен отключать взимание платы за раздачу интернета, изменила свою позицию. Компания согласилась отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета.
В компании подчеркнули, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».
В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика.
Ещё летом российские операторы решили ввести плату за раздачу интернета. «МегаФон», «Билайн» и Tele2 согласились снять плату, а МТС была против.
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