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МТС согласилась снять плату за раздачу интернета

МТС согласилась снять плату за раздачу интернета
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что МТС, единственный оператор, который был не согласен отключать взимание платы за раздачу интернета, изменила свою позицию. Компания согласилась отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета.

В компании подчеркнули, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика.

Ещё летом российские операторы решили ввести плату за раздачу интернета. «МегаФон», «Билайн» и Tele2 согласились снять плату, а МТС была против.

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