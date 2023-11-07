Мэттью Перри хотел сделать байопик про себя с Заком Эфроном в главной роли

Подруга актёра Мэттью Перри Атена Кросби пообщалась с изданием Entertainment Tonight Canada и рассказала о том, что у Перри были планы снять байопик о собственной жизни. К сожалению, задуманному так и не удалось сбыться.

По словам Кросби, на главную роль он хотел позвать своего коллегу по фильму «Папе снова 17» Зака Эфрона. Он бы сыграл Перри в молодости.

Мэттью говорил, что хочет снять фильм о своей жизни… он хотел, чтобы Зак Эфрон сыграл его как младшую версию.

Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. Причины смерти пока не раскрывается. Тело актёра нашли в собственной джакузи его дома. Следов наркотического или алкогольного опьянения найдены не были.

Актёра уже похоронили. Попрощаться с ним пришли звёзды сериала «Друзья» и другие люди.