Эдгар Райт снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини — инсайдер

Издание World of Reel обратило внимание на данные от инсайдера Даниэля Рихтмана. Если верить его словам, режиссёр Эдгар Райт снимет ремейк фильма «Барбарелла» с Сидни Суини в главной роли.

«Барбарелла» станет ремейком одноимённого фильма 1968 года, который входит в личный топ любимых картин Эдгара Райта. Оригинал рассказывает про искательницу приключений Барбареллу, которой необходимо найти пропавшего учёного Дюранда-Дюранда и спасти Вселенную от уничтожения.

В оригинальном фильме роль Барбареллы исполнила Джейн Фонда.

Других деталей ремейка нет. Кто ещё сыграет в картине вместе с Суини, неизвестно. Сама актриса не говорила о своём участии в ремейке «Барбареллы».

Дату выхода Даниэль Рихтман не озвучил.