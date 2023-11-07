Эдгар Райт снимет ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини — инсайдер
Издание World of Reel обратило внимание на данные от инсайдера Даниэля Рихтмана. Если верить его словам, режиссёр Эдгар Райт снимет ремейк фильма «Барбарелла» с Сидни Суини в главной роли.
«Барбарелла» станет ремейком одноимённого фильма 1968 года, который входит в личный топ любимых картин Эдгара Райта. Оригинал рассказывает про искательницу приключений Барбареллу, которой необходимо найти пропавшего учёного Дюранда-Дюранда и спасти Вселенную от уничтожения.
В оригинальном фильме роль Барбареллы исполнила Джейн Фонда.
Других деталей ремейка нет. Кто ещё сыграет в картине вместе с Суини, неизвестно. Сама актриса не говорила о своём участии в ремейке «Барбареллы».
Дату выхода Даниэль Рихтман не озвучил.
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