В PS Plus началась бесплатная раздача ремастера Mafia 2 и ещё двух игр

Sony добавила в базовый PS Plus Essential три игры. Ремастер Mafia 2, тактический шутер Aliens: Fireteam Elite и сетевой экшен Dragon Ball: The Breakers уже доступны подписчикам PS Plus для скачивания

Mafia 2: Definitive Edition (PS4)

Mafia 2: Definitive Edition — ремастер известного экшена от третьего лица, рассказывающего историю Вито Скалетта. В него входит основная игра с некоторыми графическими улучшениями и всеми вышедшими дополнениями.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат 2K Games.

Aliens: Fireteam Elite (PS5)

Кооперативный шутер от третьего лица во вселенной «Чужого». В нём троим игрокам предстоит сдержать натиск некроморфов, исследуя новую планету LV-895 и сражаясь с монстрами.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Dragon Ball: The Breakers (PS4)

Dragon Ball: The Breakers — это сетевой экшен, действие которого происходит во вселенной Dragon Ball Xenoverse. Пользователям предстоит играть за одного из легендарных злодеев франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат BANDAI NAMCO Europe.