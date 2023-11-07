«Ты как Джеймс Бонд в минивэне»: вышел трейлер фильма «Семейный план» с Марком Уолбергом

Apple опубликовала трейлер фильма «Семейный план». Главную роль в ленте исполнил Марк Уолберг, известный по «Трансформерам», «Стрелку», «Ограблению по-итальянски» и другим картинам.

Сюжет картины расскажет о том, как Дэн Морган, будучи ранее правительственным киллером, ведёт спокойную и тихую жизнь со своей семьёй. Враги из прошлого настигают Дэна, поэтому он вынужден взять жену, троих детей и отправиться с ними в импровизированное путешествие по Лас-Вегасу.

По духу это действительно комедийный боевик. Например, в трейлере есть фрагмент, в котором герой Уолберга обливает детским молоком преследователя на мотоцикле, после чего тот врезается в рекламный щит.

Видео доступно на YouTube-канале AppleTV. Права на видео принадлежат Apple.

Вместе с Уолбергом в экшен-комедии Саймона Селлана Джоунса снялись Мишель Монаган, Саид Тагмауи, Мэгги Кью и Киаран Хайндс.

Премьера картины состоится уже 15 декабря.