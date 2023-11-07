«Займитесь своей жизнью»: Ридли Скотт — об исторической недостоверности фильма «Наполеон»

Совсем скоро состоится премьера «Наполеона» — исторического эпика Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Картина расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

В недавнем интервью изданию The New Yorker журналисты показали режиссёру ролик историка Дэна Сноу, который указал на недостоверность грядущего фильма. По его словам, Наполеон не стрелял по пирамидам, а на казни Марии Антуанетты его и вовсе не было.

Ридли Скотт прокомментировал претензии историка в своём стиле, посоветовав ему «заниматься своей жизнью». Судя по всему, 85-летнего постановщика нисколько не задели слова Дэна Сноу — подобные придирки к своей работе он слышит на протяжении многих лет своей карьеры.

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.