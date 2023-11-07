Илон Маск представил Grok — чат-бота, использующего сарказм

Компания Илона Маска xAI представила чат-бот Grok, способный отвечать на самые разные вопросы пользователей. В отличие от популярнейшего ChatGPT, нейросеть миллиардера не игнорирует щекотливые темы и способна даже подшучивать над человеком.

Дело в том, что Grok обучаллся в том числе на серии книг «Автостопом по галактике» писателя Дугласа Адамса. В xAI отмечают, что ИИ-помощником лучше не пользоваться тем, кто не любит и не ценит юмор как таковой. Илон Маск же считает, что Grok — самый «базированный» чат-бот, который всегда отвечает «честно и прямо».

Сейчас ранний доступ к бета-версии Grok можно получить с помощью регистрации на официальном сайте xAI — судя по всему, в нём будет глубокая интеграция соцсети X (ранее Twitter). Когда чат-бот станет доступен большинству пользователей, неизвестно.