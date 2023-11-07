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Apple грозит штраф до 100 тыс. рублей в России

Apple грозит штраф до 100 тыс. рублей в России
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Американской компании Apple вновь грозит штраф в России. В этот раз корпорацию обвиняют в сборе и обработке данных россиян, «несовместимых с целями сбора». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ.

Никаких конкретных деталей о деле нет. За нарушение санкциями статьи предусматривается наказание в размере 100 тыс. рублей. Сама Apple пока не комментировала ситуацию.

Помимо корпорации Тима Кука, были зарегистрированы протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети SnapChat. Обе компании привлекаются по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Им грозит штраф до 18 млн рублей.

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