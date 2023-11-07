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Авторы «Очень странных дел» раскрыли вступление пятого сезона сериала

Авторы «Очень странных дел» раскрыли вступление пятого сезона сериала
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Сценаристы «Очень странных дел» поделились описанием вступительной сцены из пятого сезона сериала. В нём авторы косвенно намекнули на то, чего стоит ждать зрителям в первые несколько секунд финального сезона шоу.

Описание первой сцены пятого сезона «Очень странных дел»

Описание первой сцены пятого сезона «Очень странных дел»

Фото: Соцсети Stranger Things

Полная тьма. Звук холодного ветра и стонущих деревьев. И… Детский голос, напевающий знакомую песню.

Таким образом, сценаристы решили не спойлерить зрителям события вступительной сцены, однако некоторые фанаты уже пытаются выяснить, что же за песню напевает детский голос.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться ещё в июне, однако в дело вмешались забастовки сценаристов и актёров. Ранее по всем прогнозам финал шоу должен был выйти во второй половине 2024 года, однако теперь фанатам наверняка придётся терпеть как минимум до начала 2025-го.

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