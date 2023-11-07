Ремейк Resident Evil 4 выйдет на iPhone 15 Pro уже 20 декабря

Capcom объявила дату выхода ремейка Resident Evil 4 на устройствах Apple. Игра выйдет на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и моделях iPad и Mac с процессорами не слабее M1 уже 20 декабря. Пользователи смогут бесплатно опробовать демоверсию проекта, после чего купить игру и продолжить прохождение с места последнего сохранения.

Таким образом, ремейк Resident Evil 4 доберётся до устройств Apple спустя почти два месяца после релиза Resident Evil Village. Ранее восьмую часть зомби-экшена умудрились запустить и на прошлых поколениях смартфонов Apple — на iPhone 13 Pro Max, где игра работает без серьёзных просадок.

Помимо «Обители Зла», на iPhone 15 Pro и компьютерах Apple также выйдут Assassin's Creed Mirage и Death Stranding Хидео Кодзимы.