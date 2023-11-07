В веб-версии WhatsApp появился поиск сообщений по дате

Разработчики WhatsApp выпустили новый апдейт для браузерной версии мессенджера, в котором добавили новую функцию — поиск сообщений по конкретной дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo, отслеживающий новости приложения.

Так, теперь при поиске сообщений в чатах доступна специальная кнопка календаря, позволяющая открыть панель и выбрать дату для поиска того или иного сообщения. Функционал уже доступен бета-тестировщикам мессенджера и постепенно начал добираться до пользователей по всему миру.

Фото: WABetaInfo

Стоит отметить, что апдейт добавит поиск сообщений по дате исключительно в веб-версии мессенджера, которая используется в браузерах на ПК. Вполне возможно, в будущем разработчики WhatsApp добавят функцию и в мобильный клиент мессенджера.