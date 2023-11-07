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В России стартовали продажи смартфонов и планшетов на отечественной ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о старте продаж мобильных устройств под управлением операционной системы «Аврора». Первые гаджеты от бренда F+ уже начали продаваться в магазинах страны.

Так, защищённый смартфон R570E оснащён 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440 х 720 пикселей, батареей ёмкостью 5080 мА/ч и работает на базе восьмиядерного процессора с частотой 1,8 ГГц. Стоимость гаджета — 14 990 рублей.

смартфон R570E Фото: F

Планшет Life Tab Plus оснащён 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1200 пикселей, четырёхъядерным процессором и батареей ёмкостью 10000 мА/ч. Стоимость устройства — 16 990 рублей.

Планшет Life Tab Plus Фото: F

На обоих устройствах установлена ОС «Аврора» и некоторые базовые приложения: антивирус Dr.Web, «МойОфис Документы», клиент Telegram Tavro и платформа Avroid для запуска Android-приложений.