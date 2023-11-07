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Второй сезон сериала «Джек Ричер» — когда выйдет, трейлер, сколько серий

Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Джек Ричер»
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Amazon выпустила первый трейлер второго сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение начнёт выходить с 15 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video. Во втором сезоне будет восемь серий — первые три эпизода выйдут в день премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что был убит один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Он начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.

Первый сезон сериала «Джек Ричер» вышел в феврале 2022 года и рассказывал о бывшем майоре военной полиции, который успешно расследует преступления с помощью своего аналитического ума и невероятной физической подготовки.

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