Джереми Реннер рассказал о процессе восстановления после страшного зимнего инцидента

Актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, опубликовал новый пост у себя в соцсетях. В нём артист рассказал о процессе восстановления после инцидента со снегоуборочной машиной — с середины января Реннер продолжает активно восстанавливаться, используя самые разные процедуры.

В своём обращении актёр также поблагодарил свою семью, близких и фанатов за поддержку. Без них у артиста попросту не было бы мотивации стремиться к поправке.

Я прохожу все виды терапии с 14 января. Каждый день бесчисленные часы физиотерапии, инъекций, внутривенных капельниц и уколов, погружений в холод — этот список можно продолжать и продолжать. Но моей величайшей терапией был мой разум и желание быть здесь, стремиться выздороветь и стать лучше. Быть исключительным. Я чувствую, что это мой долг. Не для того чтобы растратить свою жизнь на лечение, а для того, чтобы отдать должное моей семье, друзьям и всем вам, кто дал мне силы выстоять. Я благодарю вас всех.

Страшный инцидент со звездой Marvel Джереми Реннером произошёл в начале января. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, также ему разорвало лёгкое и проткнуло печень. Однако всё обошлось, и сейчас Реннер восстанавливается после тяжелейших травм.