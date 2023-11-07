В «Гладиаторе 2» будет масштабная сцена битвы со стаей бабуинов

В середине июля съёмки «Гладиатора 2» были остановлены из-за начала забастовки актёров США. За месяц работы авторы успели снять примерно половину запланированного материала, включая некую сцену с атакой бабуинов.

Об этом рассказал режиссёр «Гладиатора 2» Ридли Скотт. На съёмки сцены сражения с приматами его вдохновили реальные видео из Восточной Африки, где бабуины представляют опасность не только для местных животных, но и для людей.

Бабуины — хищники. Сможете ли вы провисеть два часа на крыше, свисая на левой ноге? Нет! А бабуин сможет.

Главные роли в «Гладиаторе 2» сыграли Пол Мескал, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джимон Хонсу и Джозеф Куинн. События сиквела развернутся спустя 25 лет после событий оригинального фильма. Премьера картины всё ещё запланирована на 22 ноября 2024 года.