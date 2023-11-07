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Утекла дорожная карта разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра может выйти уже в феврале

Утекла дорожная карта разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра может выйти уже в феврале
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Администрация группы «Вестник «Того Самого Сталкера» во VK опубликовала дорожную карту разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам представителей паблика, это официальный документ, который служит ориентиром для студии GSC Game World.

Согласно документу, «Сталкер 2» должен выйти уже в середине февраля 2024 года. В администрации группы отмечают, что дату релиза всё ещё могут сдвинуть на незначительный срок. При этом финальный билд игры должен быть готов уже до конца декабря, после чего команда займётся тестированием, полировкой и созданием патча первого дня.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас нет точной даты релиза. Этим летом GSC Game World игру в очередной раз перенесли на первый квартал 2024 года — он завершится 31 марта.

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