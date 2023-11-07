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Съёмки фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» Гретты Гервиг начнутся в 2024 году

Съёмки фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» Гретты Гервиг начнутся в 2024 году
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Журналисты издания Collider пообщались со Скоттом Стубером, главой киноподразделения Netflix. Топ-менеджер рассказал о состоянии производства новых фильмов по «Хроникам Нарнии», за которые совсем скоро возьмётся режиссёр «Барби» Гретта Гервиг.

По словам Стубера, постановщица приступит к съёмкам уже в 2024 году. Точной даты здесь нет, однако учитывая текущую забастовку актёров Голливуда, Netflix наверняка пока даже не проводил кастинг на главные роли.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. По мотивам произведений Клайва Льюиса было выпущено три фильма, которые суммарно собрали в прокате более $ 1,5 млрд.

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