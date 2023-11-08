Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной площадки KRÜ Esports

Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной площадки KRÜ Esports
Комментарии

Футбольная звезда Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной площадки KRÜ Esports, это аргентинская организация, специализирующаяся на киберспорте и создании контента — она создана для расширения киберспорта до более широкой аудитории.

Цель — установить связь между традиционным и виртуальным спортом.

Наиболее активно организация выступает по дисциплине Valorant — у них даже есть четыре победы, но в основном достаточно локальных турниров в Южной Африке. Компания существует с 2010 года, но наиболее активно она о себе начала давать знать последние три года, когда владельцем стал аргентинский футболист Серхио Агуэро.

Поклонники рассчитывают, что с появлением Месси организация станет ещё активнее процветать.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android