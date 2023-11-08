Футбольная звезда Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной площадки KRÜ Esports, это аргентинская организация, специализирующаяся на киберспорте и создании контента — она создана для расширения киберспорта до более широкой аудитории.

Цель — установить связь между традиционным и виртуальным спортом.

Наиболее активно организация выступает по дисциплине Valorant — у них даже есть четыре победы, но в основном достаточно локальных турниров в Южной Африке. Компания существует с 2010 года, но наиболее активно она о себе начала давать знать последние три года, когда владельцем стал аргентинский футболист Серхио Агуэро.

Поклонники рассчитывают, что с появлением Месси организация станет ещё активнее процветать.