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Номинантов The Game Awards 2023 раскроют 13 ноября

Номинантов The Game Awards 2023 раскроют 13 ноября
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Продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили объявил, что номинантов премии назовут 13 ноября в 20:00 мск. В этот день будут раскрыты все участники, которые смогут побороться в различных категориях.

По словам Кили, будет представлено свыше 30 категорий. Будут определять тайтлы в лучших жанрах. Главной интригой станет то, какая игра удостоится звания лучшей игры 2023 года. Так как в этом году вышло много высокооценённых тайтлов, борьба будет интересной.

Потенциальные номинанты за звание лучшей игры года

  • Baldur's Gate 3
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Alan Wake 2
  • «Человек-паук 2»
  • Ремейк Resident Evil 4
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Hogwarts Legacy

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря 2023 года.

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