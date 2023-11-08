Номинантов The Game Awards 2023 раскроют 13 ноября

Продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили объявил, что номинантов премии назовут 13 ноября в 20:00 мск. В этот день будут раскрыты все участники, которые смогут побороться в различных категориях.

По словам Кили, будет представлено свыше 30 категорий. Будут определять тайтлы в лучших жанрах. Главной интригой станет то, какая игра удостоится звания лучшей игры 2023 года. Так как в этом году вышло много высокооценённых тайтлов, борьба будет интересной.

Потенциальные номинанты за звание лучшей игры года

Baldur's Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Alan Wake 2

«Человек-паук 2»

Ремейк Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

Hogwarts Legacy

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря 2023 года.