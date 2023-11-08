Номинантов The Game Awards 2023 раскроют 13 ноября
Продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили объявил, что номинантов премии назовут 13 ноября в 20:00 мск. В этот день будут раскрыты все участники, которые смогут побороться в различных категориях.
По словам Кили, будет представлено свыше 30 категорий. Будут определять тайтлы в лучших жанрах. Главной интригой станет то, какая игра удостоится звания лучшей игры 2023 года. Так как в этом году вышло много высокооценённых тайтлов, борьба будет интересной.
Потенциальные номинанты за звание лучшей игры года
- Baldur's Gate 3
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Alan Wake 2
- «Человек-паук 2»
- Ремейк Resident Evil 4
- Super Mario Bros. Wonder
- Hogwarts Legacy
Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 7 декабря 2023 года.
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