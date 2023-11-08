GTA 6 анонсируют на этой неделе — инсайдер

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что анонс GTA 6 состоится на этой неделе. Это будет простой анонс, без тизеров и трейлеров.

А вот полноценный трейлер стоит ждать в декабре, отметил Шрайер. Вероятно, Rockstar Games покажет его во время The Game Awards. Показ GTA 6 наверняка станет главным сюрпризом церемонии.

В прошлом году хакеры опубликовали множество материалов из раннего билда GTA 6. Это происшествие сильно ударило по Rockstar. Компания объявила, что злоумышленники действительно получили доступ к материалам игры. Тогда же команда объявила, что покажет игру сразу, как только она будет готова.

Если верить сливам информации, в игре будет два главных героя: брат и сестра. Они будут как-то связано с преступностью. Местом действия станет Вайс-Сити.