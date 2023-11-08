В разработку запустили «Энолу Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

По информации издания Collider, Netflix запустил в разработку третью часть «Энолы Холмс». К главным ролям должны вернуться звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Генри Кавилл.

Согласно данным, над сценарием ленты начнут работать в ближайшее время.

Очевидно, что Warner Bros. проделали невероятную работу с Дауни-младшим и Джудом Лоу, так что идея о том, что мы можем расширить эту IP с помощью Милли Бобби Браун, захватывающая. Итак, мы работаем над сценарием, чтобы попытаться добиться этого.

«Энола Холмс» рассказывает о детективных приключениях сестры Шерлока Холмса.

Первая часть «Энолы Холмс» вышла в 2020 году. А сиквел последовал в 2022 году. Картины получили неплохие отзывы от критиков и зрителей.