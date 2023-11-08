Эксперт рассказал, насколько безопасно давать приложениям доступ к микрофону

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в интервью радио Sputnik рассказал, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону. По словам эксперта, многие пользователи не читают лицензионное соглашение и разрешают приложениям доступ к микрофону, не осознавая последствий.

Ульянов подчеркнул, что следует разрешать доступ к микрофону только тем приложениям, которые не могут функционировать без этого. Однако главное условие — доверие к программе и её разработчикам.

Мы многим приложениям даём разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идёт речь о том, что программа может собирать информацию и передавать её партнёрам.

Эксперт рекомендует как можно чаще проверять настройки смартфона и отменять разрешения, вызывающие сомнения.