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Эксперт рассказал, насколько безопасно давать приложениям доступ к микрофону

Эксперт рассказал, насколько безопасно давать приложениям доступ к микрофону
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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в интервью радио Sputnik рассказал, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону. По словам эксперта, многие пользователи не читают лицензионное соглашение и разрешают приложениям доступ к микрофону, не осознавая последствий.

Ульянов подчеркнул, что следует разрешать доступ к микрофону только тем приложениям, которые не могут функционировать без этого. Однако главное условие — доверие к программе и её разработчикам.

Мы многим приложениям даём разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идёт речь о том, что программа может собирать информацию и передавать её партнёрам.

Эксперт рекомендует как можно чаще проверять настройки смартфона и отменять разрешения, вызывающие сомнения.

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