«Люди любят вас, милорд»: геймеры в восторге от переиздания Stronghold

Вчера на ПК состоялся релиз переиздания культовой игры Stronghold. С релиза прошло не так много времени, однако у тайтла уже сформировался пользовательский рейтинг на основе первых отзывов.

На данный момент у игры в Steam 86% положительных отзывов на основе 724 отзывов. Геймеры в основном приняли переиздание очень тепло.

Фото: FireFly Studios

Вечность ждал момента, когда разработчики после очередного проходного сиквела примут волевое решение облагородить старую классику. Буду ждать ремастер Crusader Kings.

Вышел ремастер легенды! В своё время прошёл её, когда мне было 10 лет. Миссия с замком Кабана для меня была на тот момент сложна… не забуду её никогда! Выход ремастера — как глоток свежего воздуха.

Люди любят вас, милорд. Спасибо Firefly Studios за прекрасный ремастер!

Переиздание Stronghold доступно только на ПК.