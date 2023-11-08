Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2023 года. Выбор редакции журнала пал на актёра Патрика Демпси. Сам артист оказался в шоке, поскольку не ожидал, что именно он заслужит этот титул.

По словам актёра, он никогда бы не подумал оказаться в подобном положении. Несмотря на это, его эго в «полном порядке».

Я был в полном шоке, а потом начал смеяться. Подумал, что это же шутка, да? Я всегда был подружкой невесты! Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, моё эго в полном порядке.

Патрику Демпси 57 лет. Широкую известность он получил благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Ещё он снимался в «Трансформерах», «Липучке» и других лентах.