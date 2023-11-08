Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу ещё не одобрили

По словам генерального директора HBO Кейси Блойса, спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу ещё даже не одобрили. То же самое касается и нескольких других ответвлений основного шоу.

По словам Блойса, в разработке у HBO всегда есть что-то по франшизе. Идеи и сценарии постоянно появляются, но, к сожалению, до одобрения не всегда всё доходит.

У нас всегда есть в разработке сценарии для вселенной «Игры престолов». Весной мы дали одобрение сериалу про межевого рыцаря. Я бы не сказал, что в этом мире есть что-то ещё, что находится близко к получению зелёного света или чего-то подобного. Но мы постоянно работаем над разными сценариями.

Важный спин-офф «Игры престолов», «Дом дракона», стартовал в 2022 году и получил отличные отзывы от критиков и зрителей.