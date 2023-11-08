Звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт рассказал о провальных пробах в супергеройский фильм

Звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт в интервью GQ рассказал, что однажды проходил пробы в какой-то супергеройский фильм. На какую конкретно роль рассматривался актёр, неизвестно.

По словам Уайта, он не нашёл общий язык с руководством. Актёр хотел «играть так, как хотел». Это видение разнилось с тем, что требовалось.

У меня была встреча по поводу фильма в духе Marvel, и у меня было к этому уже определённое отношение. Думаю, что я всё разыграл неправильно. В итоге они сказали мне: «Пошёл ты к чёрту». И я такой: «Отлично».

Несмотря на это, Джереми Аллен Уайт считает, что в Marvel Studios работают отличные режиссёры и актёры, которые знают своё дело и делают его отлично.