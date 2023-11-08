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Google Chrome теперь показывает потребление оперативной памяти у каждой вкладки

Google Chrome теперь показывает потребление оперативной памяти у каждой вкладки
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Браузер Google Chrome постоянно критикуют за чрезмерное потребление оперативной памяти компьютера, и разработчики приложения делают всё, чтобы уменьшить этот показатель. В недавнем обновлении создатели программы добавили новую функцию, показывающую количество используемой ОЗУ у каждой вкладки.

Для этого достаточно открыть любой сайт, дождаться его полной загрузки и навести курсор на вкладку. После этого браузер покажет точное количество потребляемой оперативной памяти в данный момент. Ранее подобный функционал был доступен лишь участникам бета-тестирования Chrome, а в начале ноября опция добралась и до обычных пользователей.

Потребление оперативной памяти на сайте «Чемпионата» в Chrome

Потребление оперативной памяти на сайте «Чемпионата» в Chrome

Фото: «Чемпионат»

Создатели браузера отмечают, что с помощью всплывающей информации о потреблении ОЗУ пользователям будет куда проще выяснить, на что тратятся ресурсы компьютера. Особенно актуальной функция станет для обладателей ПК с небольшим запасом оперативной памяти.

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