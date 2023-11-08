Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Xiaomi представила бюджетный проектор Mi Projector Youth Edition 2S с мощными динамиками

Xiaomi представила бюджетный проектор Mi Projector Youth Edition 2S с мощными динамиками
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе компания Xiaomi анонсировала бюджетный проектор Mi Projector Youth Edition 2S за $ 329 (~ 30 тыс. рублей). Стоит отметить, что устройство подключается к экосистеме Mijia и поддерживает соединение с умным домом.

Фото: Xiaomi

Проектор работает на системе Amlogic T982 и оснащён высококачественными стереодинамиками. Также Mi Projector Youth Edition 2S обладает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Что касается других характеристик, то проектор поддерживает максимальную яркость в 500 ANSI люмен и нативное разрешение 1080p (совместим с 4K).

Среди прочего, в новинке предусмотрены звуковые эффекты Dolby, защита глаз от синего света, функция декодирования HDR 10+ и всенаправленная автоматическая коррекция. Среди разъёмов есть HDMI 2.1, USB 3.0 и для наушников.

На данный момент Xiaomi Mi Projector Youth Edition 2S доступен для предварительного заказа только в Китае. Дату выхода во всём остальном мире компания назовёт позже.

Материалы по теме
В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Active
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android