Xiaomi представила бюджетный проектор Mi Projector Youth Edition 2S с мощными динамиками

На этой неделе компания Xiaomi анонсировала бюджетный проектор Mi Projector Youth Edition 2S за $ 329 (~ 30 тыс. рублей). Стоит отметить, что устройство подключается к экосистеме Mijia и поддерживает соединение с умным домом.

Фото: Xiaomi

Проектор работает на системе Amlogic T982 и оснащён высококачественными стереодинамиками. Также Mi Projector Youth Edition 2S обладает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Что касается других характеристик, то проектор поддерживает максимальную яркость в 500 ANSI люмен и нативное разрешение 1080p (совместим с 4K).

Среди прочего, в новинке предусмотрены звуковые эффекты Dolby, защита глаз от синего света, функция декодирования HDR 10+ и всенаправленная автоматическая коррекция. Среди разъёмов есть HDMI 2.1, USB 3.0 и для наушников.

На данный момент Xiaomi Mi Projector Youth Edition 2S доступен для предварительного заказа только в Китае. Дату выхода во всём остальном мире компания назовёт позже.