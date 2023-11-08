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Netflix сократит число выпускаемых фильмов в два раза

Netflix сократит число выпускаемых фильмов в два раза
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Недавно глава кинопроизводства в Netflix Скотт Стубер пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора руководитель заявил, что стриминговый сервис собирается сократить число выпускаемых фильмов в год.

Компания хочет уменьшить их количество в два раза — с 50 до 25–30. Однако Стубер подчеркнул, что это далеко не обязательная цель.

У нас за плечами было лишь несколько лет, в то время как среди конкурентов компании, которые в этом бизнесе уже целый век. Поэтому нужно задать себе следующий вопрос: какой будет наша бизнес-модель? И какое-то время ответ заключался в том, что нам просто нужно достаточно контента.

Похоже, теперь стриминговый сервис начнёт ориентироваться не на количество, а на качество выпускаемых продуктов.

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