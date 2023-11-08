Появились персональные постеры фильма «По щучьему велению»

8 ноября были опубликованы персональные постеры героев фильма «По щучьему велению». На них изображены Емеля, Анфиса Феофановна, Василиса, кот Баюн, Кощей Бессмертный, лорд Ротман и царь Феофан.

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).

Напомним, за минувшие выходные картина «По щучьему велению» собрала 615 млн рублей и снова возглавил топ в выходном прокате в России. Общие сборы ленты уже перевалили за 1,4 млрд рублей.

Постеры

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»