Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илон Маск намерен разобраться, почему PlayStation и Xbox отказываются от X (ранее Twitter)

Илон Маск намерен разобраться, почему PlayStation и Xbox отказываются от X (ранее Twitter)
Комментарии

7 ноября Илон Маск заявил, что намерен разобраться, почему PlayStation и Xbox отказываются от интеграции с X (ранее Twitter). Дело в том, что до недавнего времени обе консоли позволяли игрокам публиковать сделанные скриншоты напрямую в соцсеть.

Однако в апреле Microsoft отключила данную функцию, а на этой неделе Sony объявила, что в ближайшее время сделает то же самое. Официальная причина подобного решения не раскрывается.

Предполагается, что это может быть связано с радикальным изменением API (программного интерфейса) соцсети или нежеланием Sony платить X за его использование более высокую цену.

Также в конце октября стало известно, что стоимость соцсети X (ранее Twitter) упала более чем вдвое после покупки Илоном Маском.

Материалы по теме
Стоимость соцсети X (ранее Twitter) упала более чем вдвое после покупки Илоном Маском
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android