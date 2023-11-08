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Rockstar назвала дату выхода первого трейлера GTA 6

Rockstar назвала дату выхода первого трейлера GTA 6
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Rockstar Games нарушила радиомолчание и сделала короткий анонс Grand Theft Auto 6. В своих соцсетях компания поблагодарила геймеров за поддержку на протяжении последних 25 лет и заявила, что первый трейлер долгожданного экшена будет показан уже в начале декабря. Точной даты разработчики не назвали.

Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей Grand Theft Auto. Мы с нетерпением ждём грядущих лет, в течение которых будем делиться нашим опытом вместе с вами.

Таким образом, утечка журналиста Джейсона Шрайера по поводу анонса GTA 6 подтвердилась. Полноценный анонс с первым трейлером и возможной датой выхода Rockstar покажет примерно через месяц. Возможно, это произойдёт уже на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдёт 7 декабря.

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