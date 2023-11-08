В фильме «Кавказская пленница» нашли три малозаметных киноляпа

Издание РБК Life обратило внимание, что в одном эпизоде культовой картины «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» есть сразу три киноляпа. Увидеть их все можно на 21-й минуте фильма.

Киноляп с карандашом

Его можно заметить, когда персонаж Трус лихорадочно пересчитывает купюры на столе. В первом кадре карандаш повёрнут к герою синей стороной, а во втором — красной.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

Киноляп со стаканом

Стакан в данном эпизоде также живёт своей жизнью. Сначала Трус проглатывает билетик, берёт стакан с водой, делает глоток, ставит ёмкость обратно на стол и начинает считать деньги. В следующей сцене стакан куда-то пропадает.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

Киноляп с билетной катушкой

Билетная лента в катушке тоже меняет положение безо всяких на то причин. На общем плане видно, что сначала она висит ровно, однако через мгновение сильно перекашивается.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

Лента «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» дебютировала на больших экранах 3 апреля 1967 года. Режиссёром фильма выступил Леонид Гайдай («12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!»).