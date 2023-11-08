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Netflix показал постер «Аватара: Легенда об Аанге» — первый трейлер выйдет уже завтра

Netflix показал постер «Аватара: Легенда об Аанге» — первый трейлер выйдет уже завтра
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Netflix поделился первым постером из сериала «Аватар: Последний маг воздуха» — экранизации культового аниме «Аватар: Легенда об Аанге», вышедшего в 2005 году. На нём изображены главные герои будущего шоу верхом на гигантском животном.

Вместе с этим Netflix объявил, что дебютный трейлер выйдет уже вечером 9 ноября. Премьера сериала «Аватар: Последний маг воздуха» состоится в 2024 году — в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Постер

Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

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