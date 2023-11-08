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Vivo представила бюджетный смартфон Y27s с защитой от влаги и экраном 90 Гц

Компания Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y27s. Цены на устройство начинаются от $ 153 (~ 14 тыс. рублей). Новинка продаётся в чёрной (Burgundy Black) и зелёной (Garden Green) расцветках.

Гаджет работает на 6-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 Гц. Устройство оснащено 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и 8 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость аккумулятора смартфона составила 5000 мА/ч. Ещё он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Ко всему прочему, гаджет имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а также боковой сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y27s пока доступен для покупки только в Индонезии. Дату выпуска смартфона во всём остальном мире производитель раскроет позднее.