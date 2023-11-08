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Фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США

Фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США
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8 ноября стало известно, что фильм «Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором года в США. Напомним, лента стартовала в домашнем прокате с $ 68 млн, а сейчас её касса превышает $ 114 млн в Северной Америке. Мировые же сборы картины достигли отметки в $ 218 млн.

Экранизация успешно обошла сиквел «Проклятия монахини» и оставила позади многие другие фильмы ужасов. Бюджет картины составил $ 20 млн.

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.

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