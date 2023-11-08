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Для EA Sports FC 24 вышел пятый патч — он усилил вратарей и улучшил стабильность

Для EA Sports FC 24 вышел пятый патч — он усилил вратарей и улучшил стабильность
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8 ноября футбольный симулятор EA Sports FC 24 получил пятый патч. Он усилил вратарей, улучшил стабильность и привнёс другие нововведения.

Главные изменения

  • Уменьшена потенциальная точность передач, выполняемых игроками со стилями Whipped Pass и Whipped Pass+
  • Устранён баг, когда игроки, владеющие мячом, непроизвольно получали мяч обратно после анимации спотыкания
  • Исправлены некоторые анимации
  • Обновлены некоторые элементы пользовательского интерфейса
  • Исправлен баг, когда возвращающиеся в матч из-за пределов поля футболисты иногда могли проходить сквозь других игроков

EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее стало известно, что за первый месяц в EA Sports FC 24 сыграли более 14,5 млн человек.

Больше подробностей:
В EA Sports FC 24 за первый месяц сыграли 14,5 млн человек — это новый рекорд бренда
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