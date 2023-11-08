Для EA Sports FC 24 вышел пятый патч — он усилил вратарей и улучшил стабильность

8 ноября футбольный симулятор EA Sports FC 24 получил пятый патч. Он усилил вратарей, улучшил стабильность и привнёс другие нововведения.

Главные изменения

Уменьшена потенциальная точность передач, выполняемых игроками со стилями Whipped Pass и Whipped Pass+

Устранён баг, когда игроки, владеющие мячом, непроизвольно получали мяч обратно после анимации спотыкания

Исправлены некоторые анимации

Обновлены некоторые элементы пользовательского интерфейса

Исправлен баг, когда возвращающиеся в матч из-за пределов поля футболисты иногда могли проходить сквозь других игроков

EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее стало известно, что за первый месяц в EA Sports FC 24 сыграли более 14,5 млн человек.