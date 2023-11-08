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Опубликованы кадры со съёмок четвёртого сезона «Настоящего детектива»

Опубликованы кадры со съёмок четвёртого сезона «Настоящего детектива»
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Журналисты издания Vanity Fair поделились кадрами со съёмок четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Напомним, в этот раз главными героями-детективами стали женщины — их роли исполнили Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

Сюжет четвёртого сезона расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

Премьера четвёртого сезона шоу «Настоящий детектив» состоится 14 января 2024 года. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.

Кадры

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

Фото: Vanity Fair/HBO

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