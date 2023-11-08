Вышел первый тизер фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя»

Sony выпустила первый тизер-трейлер грядущих «Охотников за привидениями». Картина получила подзаголовок «Ледяная империя» и расскажет о вторжении потусторонних существ в Нью-Йорк — в конечном итоге они превратят город в настоящую ледяную пустыню. Премьера картины состоится 29 марта 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Новая часть «Охотников за привидениями» продолжит историю полюбившихся персонажей из фильма 2021 года: к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби). Герои вновь сразятся с самыми опасными привидениями.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоялась в ноябре 2021 года. Лента собрала в прокате $ 197 млн при бюджете в $ 75 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Фильм понравился и нашей редакции: «Наследники» — редкий пример того, как надо возвращать культовую классику к жизни.