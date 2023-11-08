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«Этого нельзя было предсказать»: Кристофер Нолан ошеломлён успехом «Оппенгеймера»

Недавно Кристофер Нолан дал большое интервью журналистам издания Variety. В ходе беседы режиссёр признался, что ошеломлён оглушительным успехом его биографического триллера «Оппенгеймер».

Для некоторых фильмов время выбрано так, как ты и предположить не мог. В одном случае вы начинаете снимать фильм, когда до его выхода остаётся два-три года, и вы пытаетесь попасть в цель, чтобы заинтересовать зрителей. В другом — ты просто ловишь волну, и твоя история оказывается именно той, которую ждут люди.

«Оппенгеймер» заработал в мировом прокате свыше $ 948 млн — это позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года. Уже 21 ноября состоится цифровой релиз ленты.

Напомним, картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки», «28 дней спустя»).