Четвёртый сезон сериала «Пацаны» выйдет в 2024 году

8 ноября компания Amazon официально объявила, что четвёртый сезон супергеройского сериала «Пацаны» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Также Amazon поделилась первыми постерами — на них изображены Билли Бутчер и Хоумлендер. Напомним, ранее выход продолжения шоу задержали из-за забастовки сценаристов США. Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» завершились в середине апреля этого года.

В начале мая актёр Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, заявил, что в четвёртом сезоне «Пацанов» будет самая абсурдная сцена в истории сериала. По его словам, создатели шоу всё никак не могут «нащупать потолок, чтобы остановиться и перестать создавать ещё более причудливые сцены и ситуации.

Постеры

Фото: Amazon