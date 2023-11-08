Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии здоровья своего отца

Таллула Белль Уиллис, дочь Брюса Уиллиса, побывала на ток-шоу The Drew Barrymore Show и рассказала о состоянии здоровья своего отца. По словам девушки, хоть культовая звезда боевиков и страдает от деменции, он всё ещё узнаёт свою дочь и продолжает любить её, несмотря ни на что.

Он всё такой же, и я думаю, что в этой ситуации это лучшее, о чём я могла мечтать. Я вижу любовь, когда я рядом с ним. Это мой отец, он любит меня, и это действительно что-то особенное.

Кроме того, Белль Уиллис объяснила, почему её семья решила сообщить всему миру о болезни своего отца. По словам девушки, о таких страшных болезнях должен знать весь мир. И если кому-то эта информация каким-либо образом поможет, то Таллула была бы очень рада.

В начале 2022 года у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. По состоянию на осень 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать некоторых своих близких друзей.