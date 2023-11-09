«Венома 3» отложили на несколько месяцев

По информации издания The Wrap, Sony Pictures немного отодвинула премьеру третьей части «Венома». Изначально фильм ожидался 12 июля 2024 года, а теперь его премьера намечена на 8 ноября 2024-го.

О чём конкретно расскажет «Веном 3», неизвестно. Marvel Studios дала чётко понять, что на какое-то время Венома забрасывало в киновселенную Marvel, однако потом его вернуло назад, но небольшая частичка симбиота осталась в киновселенной.

Известно, что Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, а ещё в ленте сыграют Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. Кстати, Эджиофор в киновселенной Marvel играет роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Первая часть «Венома» вышла в 2018 году, а премьера второй состоялась в 2021-м. Сиквел приняли в разы сдержаннее, чем оригинал.