Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Венома 3» отложили на несколько месяцев

«Венома 3» отложили на несколько месяцев
Комментарии

По информации издания The Wrap, Sony Pictures немного отодвинула премьеру третьей части «Венома». Изначально фильм ожидался 12 июля 2024 года, а теперь его премьера намечена на 8 ноября 2024-го.

О чём конкретно расскажет «Веном 3», неизвестно. Marvel Studios дала чётко понять, что на какое-то время Венома забрасывало в киновселенную Marvel, однако потом его вернуло назад, но небольшая частичка симбиота осталась в киновселенной.

Известно, что Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, а ещё в ленте сыграют Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. Кстати, Эджиофор в киновселенной Marvel играет роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Первая часть «Венома» вышла в 2018 году, а премьера второй состоялась в 2021-м. Сиквел приняли в разы сдержаннее, чем оригинал.

Материалы по теме
Для фанатов «Бригады» и «Бумера»: «Слово пацана» — честный сериал про бандитские 80-е
Для фанатов «Бригады» и «Бумера»: «Слово пацана» — честный сериал про бандитские 80-е
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android