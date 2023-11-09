Забастовка актёров в США предварительно завершена

Издание Variety сообщило, что забастовка актёров в США, длящаяся 118 дней, официально подошла к концу. Стороны смогли договориться и урегулировать все вопросы.

Ожидается, что официально забастовка завершится сегодня в 11:01 мск. После соглашения договор отправился на утверждение национальному совету SAG-AFTRA.

Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA из всех категорий строить устойчивую карьеру. Члены нашего сообщества сейчас и в будущем получат выгоду от этой работы.

Две стороны потратили последние несколько дней на то, чтобы внести последние штрихи в сделку, которая впервые в истории обеспечит защиту актёров от искусственного интеллекта и гарантирует артистам увеличение заработной платы.