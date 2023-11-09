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В России начали продавать активированные MacBook

В России начали продавать активированные MacBook
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По информации газеты «Известия», в России появились в продаже уже активированные MacBook. Такие ноутбуки поставляются в страну небольшими партиями.

Информацию подтвердили и два других собеседника газеты в торговых сетях. По словам одного из них, таким способом ввоза пользуется не более 25% продавцов. Кроме того, уже вскрытая упаковка позволяет сделать гравировку клавиатуры — изначально ноутбуки из США поставляются только с английской раскладкой.

Чаще всего таким образом на отечественный рынок попадают устройства, купленные сразу после старта продаж.

Эксперт предположил, что число заранее активированных ноутбуков в продаже уменьшится, как только исчезнет их дефицит и будут налажены альтернативные цепочки поставок.

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