Съёмки фильма «Супермен: Наследие» стартуют в марте 2024 года

Забастовка Гильдии актёров почти подошла к концу, а значит, голливудские студии могут продолжить работу над различными проектами, которая встала на паузу из-за того, что актёры не могли участвовать в рабочих процессах.

По данным Deadline, у фильма «Супермен: Наследие» появилась примерная дата начала съёмок. Производство ленты планируют начать в марте 2024 года. Это случится в том случае, если планы Warner Bros. не изменятся.

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Лента расскажет о юности Кларка Кента. Героя сыграет Дэвид Коренсвет, а роль Лоис исполнит Рэйчел Броснахэн.

Премьера намечена на июль 2025 года, но есть вероятность, что из-за забастовки актёров её сдвинут.