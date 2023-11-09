Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Супермен: Наследие» стартуют в марте 2024 года

Съёмки фильма «Супермен: Наследие» стартуют в марте 2024 года
Комментарии

Забастовка Гильдии актёров почти подошла к концу, а значит, голливудские студии могут продолжить работу над различными проектами, которая встала на паузу из-за того, что актёры не могли участвовать в рабочих процессах.

По данным Deadline, у фильма «Супермен: Наследие» появилась примерная дата начала съёмок. Производство ленты планируют начать в марте 2024 года. Это случится в том случае, если планы Warner Bros. не изменятся.

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Лента расскажет о юности Кларка Кента. Героя сыграет Дэвид Коренсвет, а роль Лоис исполнит Рэйчел Броснахэн.

Премьера намечена на июль 2025 года, но есть вероятность, что из-за забастовки актёров её сдвинут.

Материалы по теме
Самое сложное дело в карьере Пуаро: «Призраки в Венеции» — подарок для фанатов детективов
Самое сложное дело в карьере Пуаро: «Призраки в Венеции» — подарок для фанатов детективов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android