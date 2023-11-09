Сценаристы поздравили актёров с окончанием забастовки

Гильдия актёров США официально объявила о том, что она достигла соглашения с голливудскими продюсерами. Забастовка должна закончиться сегодня в 11:01 мск. В честь урегулирования конфликта Гильдия сценаристов поздравила актёров.

По словам членов Гильдии сценаристов, они рады видеть, что их коллегам удалось достичь своей цели и показать борьбу за свои права.

Поздравляем переговорный комитет SAG-AFTRA с достижением предварительного соглашения после 118-дневной забастовки. Мы очень рады видеть, что члены SAG-AFTRA заключили контракт, который создаёт новую защиту для них. Когда рабочие объединяются, они побеждают!

Забастовка актёров длилась 118 дней. В данный момент планируется возобновить производство всех крупных проектов, поставленных на паузу.