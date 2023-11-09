Продажи игры «Человек-паук 2» превысили 5 млн копий

Sony в своём финансовом отчёте рассказала, что продажи «Человека-паука 2» превысили 5 млн копий всего за 11 дней после релиза. Игра показывает самые впечатляющие результаты за всю историю Sony.

Напомним, за первые сутки продажи тайтла превысили 2,5 млн копий. Ожидается, что тираж игры ещё может значительно вырасти.

«Человек-паук 2» — продолжение тайтла 2018 года. В игре рассказывается о дальнейшей жизни Питера Паркера и Майлза Моралеза. Противостоять героям будет Веном и Крейвен-охотник. Ещё в игре появляются и другие известные злодеи. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков. Многие назвали «Человека-паука 2» лучшей супергеройской игрой в истории.

В «Человека-паука 2» можно поиграть только на PS5. Игра полностью переведена на русский язык.