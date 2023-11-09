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Кристофер Нолан назвал главное условие своей работы над фильмами

Кристофер Нолан назвал главное условие своей работы над фильмами
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Кристофер Нолан — известный режиссёр, выпустивший в этом году «Оппенгеймер». О том, чем постановщик займётся дальше, он рассказал в интервью изданию Variety.

По словам Нолана, он открыт к любым предложениям. Режиссёр может снять как фильм по известной франшизе, так и что-то новое. Главное условие — полная творческая свобода. В таком случае постановщик с радостью займётся работой с любым материалом.

Идеи приходят отовсюду. Я снял ремейк, я сделал адаптации комиксов и романов, и я писал оригинальные сценарии. Я открыт для всего. Но как сценарист и режиссёр я должен чувствовать, что весь процесс полностью принадлежит мне. Я должен сделать его оригинальным для себя.

Последняя лента Нолана, «Оппенгеймер», вышла в этом году. Картина собрала массу положительных отзывов и почти $ 1 млрд.

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