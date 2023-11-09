Вышел дублированный трейлер фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем

Российский кинопрокатчик Exponenta Film представила дублированный трейлер фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. В ролике можно услышать пример дубляжа на русский язык, премьера картины в России состоится уже 15 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат Exponenta Film/A24.

«Герой наших снов» расскажет о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого он становится невероятно популярным, что приносит ему одни проблемы.

Постановщиком «Сценария сна» выступит Кристоффер Боргли, который в прошлом году дебютировал с картиной «Тошнит от себя». В фильме снялся не только Николас Кейдж, но и Майкл Сера — звезда фильмов «Барби» и «Скотт Пилигрим против всех».